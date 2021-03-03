Закрытие школ зависит от масштабов заражения – Бакинское управление образования

БАКУ /Trend/ - Решение о закрытии школ в Азербайджане принимается исходя из масштабов распространения инфекции.

Как сообщает в среду Trend, об этом журналистам сказала заведующая Управлением образования города Баку Мехрибан Велиева.

По ее словам, в учебных заведениях в соответствии с временными правилами карантинного режима предпринимаются определенные шаги, проводятся регулярные мониторинги.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)