В Азербайджане выявлено 515 новых случаев заражения COVİD-19, вылечился 201 человек
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлены 515 случаев заражения коронавирусной инфекцией, вылечился 201 человек, семь - скончались, сообщает в среду Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.
В целом на сегодня в Азербайджане выявлено 237 775 случаев заражения COVID-19, из этого числа 230 116 человек вылечились, 3 257 – скончались. Продолжается лечение 4 402 активных больных.
За последние сутки в Азербайджане для выявления коронавируса проведено 8 462 теста, в целом за все время пандемии – 2 671 613.
(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)
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