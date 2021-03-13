Азербайджанские спортсменки примут участие в ЧЕ по художественной гимнастике в Болгарии

БАКУ /Trend/ - Сборная Азербайджана примет участие в 37-м чемпионате Европы по художественной гимнастике, который пройдет 9-13 июня 2021 года в болгарском городе Варна, сообщает Trend со ссылкой на сайт EuropeanGymnastics.

Согласно предварительной заявке, нашу страну на соревнованиях представят 14 спортсменок. Во взрослой возрастной группе за Азербайджан выступят восемь гимнасток, а в категории "юниоры" - шесть.

Заявки на участие в ЧЕ подали более 350 гимнасток из 40 стран мира.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Константин Шапиро)