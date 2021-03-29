Аллергические заболевания не являются противопоказанием при вакцинации от COVID-19 - минздрав Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Люди с аллергией не входят в группу риска по коронавирусу.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказала главный аллерголог министерства здравоохранения Азербайджана Лала Аллахвердиева.

Она отметила, что в тканях дыхательных путей таких пациентов фиксируется снижение экспрессии ACE2 (ангиотензинпревращающий фермент-2).

"Однако пациенты с тяжелой неконтролируемой бронхиальной астмой и высоким риском инфицирования COVID-19 составляют исключение. Вирусные заболевания и аллергия могут усугубить симптомы коронавирусной болезни. Это относится к людям с респираторной аллергией - бронхиальной астмой, аллергическим ринитом и поллинозом. Вирус легко проникает в организм через воспаленную слизистую оболочку и усугубляет течение аллергии у пациента. Возможна и иная клиническая картина. Например, пациент находился на стадии ремиссии бронхиальной астмы, но был инфицирован коронавирусом. Инфекция вызвала вирусное воспаление слизистых оболочек дыхательных путей. Степень проникновения аллергенов через поврежденную слизистую оболочку увеличивается, из-за чего возможно обострение аллергического воспаления", - сказала Аллахвердиева.

По ее словам, симптомы респираторной аллергии (атопическая бронхиальная астма, аллергический ринит, поллиноз) и коронавирусной инфекции, действительно, очень схожи.

"Это затрудненное дыхание, одышка, кашель, ринорея, чихание, зуд в носу и горле, раздражительность. Если одновременно с этим наблюдаются жар, головная боль и боль в горле, общая слабость и миалгия, сухой кашель, потеря обоняния и вкуса, то нужно незамедлительно обратиться к врачу и сдать тест на коронавирус.

Антигистаминные препараты не ослабляют иммунную систему пациентов с аллергическими заболеваниями. При лечении коронавирусной инфекции и пневмонии используются противовирусные препараты, антибиотики, антикоагулянты, гормональные препараты, витамины. Все они при коронавирусной инфекции могут вызывать у пациентов с аллергией лекарственную аллергию, которая проявляется в виде токсикодермии или крапивницы. Таким пациентам нужно с осторожностью назначать большое количество препаратов. Особенно это касается антибиотиков и витаминов.

При этом аллергические заболевания не является противопоказанием при вакцинации, в том числе от COVID-19. Основное противопоказание к любой вакцинации - обострение заболевания и его неконтролируемое течение", - отметила Аллахвердиева.

Она подчеркнула, что абсолютными противопоказаниями к вакцинации являются аллергические реакции на другие ранее введенные вакцины или сыворотки, тяжелые системные и анафилактические реакции на компоненты вакцины.

"Другие аллергические реакции, не связанные с вакцинами или инъекционными препаратами, не являются противопоказанием при вакцинации от COVID-19.

Обострение аллергической болезни - временное противопоказание к вакцинации. Необходимо снять острые симптомы болезни и пройти вакцинацию в период ремиссии", - сказала Аллахвердиева.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)