Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на апрель

БАКУ /Trend/ - Согласно информации Национальной службы гидрометеорологии, в апреле среднемесячная температура воздуха в Азербайджане будет близка к климатической норме, а местами превысит ее. Среднемесячное количество осадков также будет близко к климатической норме.

Как передает в среду Trend со ссылкой на министерство экологии и природных ресурсов, в Баку и на Абшеронском полуострове среднемесячная температура воздуха составит 13-16 градусов тепла, что на 2-4 градуса выше климатической нормы. Ночью температура воздуха составит 8-13, днем - ​​13-18 градусов тепла, в отдельные дни - 23-28 градусов тепла. Среднемесячное количество осадков будет близко к климатической норме (норма - 23-33 мм).

Среднемесячная температура воздуха в Нахчыванской Автономной Республике ожидается на уровне 13-17 градусов тепла, что близко к климатической норме и на 2-3 градуса превышает ее. Ночью температура воздуха составит 8-13, днем - ​​15-20, в отдельные дни - 24-29 градусов тепла. Среднемесячное количество осадков будет близко к климатической норме, а местами превысит ее (норма - 34-59 мм).

В Ханкенди, Шуше, Ходжалы, Ходжавенде, Губадлы, Зангилане, Лачине, Кельбаджаре, Дашкесане, Гедабее среднемесячная температура воздуха ожидается в пределах 9-11 градусов тепла, что близко и на 1-2 градуса выше климатической нормы. Ночью температура воздуха составит 3-8 градусов тепла, в отдельные дни - 0-5 градусов мороза, днем - ​​10-15, в отдельные дни - 18-23 градуса тепла. Среднемесячное количество осадков будет близко к климатической норме (норма - 54-83 мм).

Среднемесячная температура воздуха в Гяндже, Газахском, Геранбойском, Тертерском, Агдамском, Физулинском и Джебраильском районах ожидается на уровне 14-17 градусов тепла, что близко и на 2-4 градуса выше климатической нормы. Ночью температура воздуха составит 7-12, днем ​- ​13-18, в отдельные дни - 23-28 градусов тепла. Среднемесячное количество осадков будет близко к климатической норме (норма - 31-54 мм).

Ожидается, что среднемесячная температура в Балакенском, Загатальском, Гахском, Шекинском, Огузском, Габалинском, Исмаиллинском, Агсуинском, Шамахинском, Сиязанском, Шабранском, Хызинском, Губинском, Хачмазском, Гусарском районах составит 12-15 градусов тепла, что близко к климатической норме и на 2-3 градуса превышает ее. Ночью температура воздуха составит 8-13 градусов тепла, в отдельные дни - 0-5 градусов мороза, днем ​- ​12-17, в отдельные дни - 22-27 градусов тепла. Среднемесячное количество осадков ожидается близким к климатической норме (норма - 29-126 мм).

В Мингячевире, Евлахе, Гекчайском, Агдашском, Кюрдамирском, Имишлинском, Агджебединском, Бейлаганском, Сабирабадском, Билясуварском, Саатлинском, Ширванском, Гаджигабульском, Сальянском, Нефтчалинском районах среднемесячная температура воздуха составит 14-18 градусов тепла, что близко к климатической норме и на 2-4 градуса превышает ее. Ночью температура воздуха составит 9-14, днем - ​​15-20, в отдельные дни - 25-30 градусов тепла. Среднемесячное количество осадков ожидается близким к климатической норме (норма - 30-49 мм).

Среднемесячная температура воздуха в Лянкяране, Масаллинском, Ярдымлинском, Лерикском, Астаринском районах ожидается на уровне 11-15 градусов тепла, что близко к климатической норме и на 2 градуса превышает ее. Ночью температура воздуха составит 8-13, днем ​- ​13-18, в отдельные дни - 22-27 градусов тепла. Среднемесячное количество осадков ожидается близким к климатической норме (норма - 41-72 мм).

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)