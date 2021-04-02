В Баку демонстрируются обломки ракет "Искандер", примененных Арменией против Азербайджана (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Второго апреля в Баку демонстрируются обломки ракет "Искандер", которые Армения применила против Азербайджана во время Отечественной войны, сообщает в пятницу Trend.

Ракеты выставлены представителями Агентства по разминированию Азербайджана на территории ОАО "Азерландшафт".

Отметим, что обломки ракет "Искендер" были найдены во время операции по очистке территорий от мин и неразорвавшихся боеприпасов, проведенной сотрудниками агентства 15 марта в Шуше,

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро. Фото: Заур Мустафаев)