В Азербайджан будет доставлено 432 тысячи доз вакцины AstraZeneca (версия 2)

БАКУ /Trend/ - Согласно соглашению, в Азербайджан будет доставлено 432 тысячи доз вакцины AstraZeneca.

Как сообщает Trend, об этом сказал журналистам заместитель министра здравоохранения Виктор Гасымов.

Он отметил, что вакцины произведены в Южной Корее.

«Чем скорее пройдет вакцинация, тем раньше сформируется коллективный иммунитет, что избавит население от этой беды», – сказал замминистра.

Гасымов добавил, что на сегодняшний день в стране вакцинировано более 900 000 человек.

(Редактор: Надир Насиров)