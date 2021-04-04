Азербайджан имеет в резерве 1 миллион доз вакцины (версия 2)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан имеет в резерве 1 миллион доз вакцины.

Об этом сказал Trend заместитель министра здравоохранения Виктор Гасымов.

По его словам, ежедневно в стране вакцинируется 30–35 тысяч человек.

«Как известно, с 18 января в Азербайджане запущен процесс вакцинации. За это время 600 тысяч человек были вакцинированы первой дозой, а 300 тысяч человек – второй.

Наша цель – вакцинировать 60-70 процентов населения страны. Процесс будет продолжен до тех пор, пока не отпадет необходимость в препаратах», – добавил замминистра.

(Автор: Джейхун Алекберов. Редактор: Надир Насиров)