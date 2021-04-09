В Баку проходит VIII заседание Рабочей группы Тюркского совета (ФОТО) (версия 3)

(первая версия в 10:51)

БАКУ /Trend/ - В Баку девятого апреля проходит VIII заседание Рабочей группы Тюркского совета, посвященное подготовке III заседания ответственных министров и высокопоставленных лиц по информации и медиа, сообщает в пятницу Trend.

В рамках заседания будут обсуждены вопросы усиления совместной деятельности по информированию о событиях, происходящих в тюркоязычных странах, План действий на 2021-2022 годы в области информации и медиа, вопросы съемки художественных и документальных фильмов об истории и культуре тюркоязычных государств, организации учебных курсов и программ обмена для медиаэкспертов.

Председательствующий на заседании Рабочей группы заместитель генсека Тюркского совета Гисмет Гезалов в начале своего выступления поздравил Азербайджан с победой в 44-х дневной Отечественной войне.

Он отметил, что Тюркский совет поддерживает развитие отношений в сфере медиа между тюркоязычными государствами.

Гезалов сообщил, что члены Рабочей группы представят свои предложения по Плану действий на 2021-2022 годы.

Глава департамента общественной дипломатии Управления по связям Администрации президента Турции Омар Фарук Танрыверди также поздравил Азербайджан с победой в Отечественной войне.

По его мнению, для развития сотрудничества в рамках Тюркского совета важно последовательно проводить заседания, реализовывать совместные проекты по популяризации тюркского мира.

«С этой целью могут быть сняты документальные фильмы. Телеканал TRT Avaz играет важную роль в реализации совместных проектов. В этом году исполняется 30 лет со дня провозглашения независимости некоторых тюркоязычных стран. Предлагаем провести в связи с этим медиафорум», - сказал Танрыверди.

В свою очередь, заместитель генерального директора Общественного телевидения Мурад Гусейнов предложил организовать трансляцию передачи «Общий тюркский дом», которая будет пропагандировать культуру, историю и традиции тюркских народов.

Завтра в Баку состоится III заседание министров, высокопоставленных официальных лиц стран-участниц Тюркского совета, ответственных за информацию и медиа.

В заседании примут участие глава Управления по связям Администрации президента Турции Фахреттин Алтун, министр культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызстана Кайрат Иманалиев, директор Агентства информации и массовых коммуникаций при Администрации президента Узбекистана Асаджон Ходжаев, заместитель министра информации и общественного развития Казахстана Асхат Оралов, государственный секретарь по внешним связям и политике безопасности министерства торговли Венгрии Петер Штарай, генеральный секретарь Тюркского совета Багдат Амреев и другие.

На 11 апреля запланирована поездка представленных на мероприятии делегаций в освобожденный от оккупации город Агдам, а также в Гянджу.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)