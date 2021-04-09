В Баку проходит VIII заседание Рабочей группы Тюркского совета (ФОТО) (версия 3)

Общество 9 апреля 2021 11:43 (UTC+04:00)

(первая версия в 10:51)

БАКУ /Trend/ - В Баку девятого апреля проходит VIII заседание Рабочей группы Тюркского совета, посвященное подготовке III заседания ответственных министров и высокопоставленных лиц по информации и медиа, сообщает в пятницу Trend.

В рамках заседания будут обсуждены вопросы усиления совместной деятельности по информированию о событиях, происходящих в тюркоязычных странах, План действий на 2021-2022 годы в области информации и медиа, вопросы съемки художественных и документальных фильмов об истории и культуре тюркоязычных государств, организации учебных курсов и программ обмена для медиаэкспертов.

Председательствующий на заседании Рабочей группы заместитель генсека Тюркского совета Гисмет Гезалов в начале своего выступления поздравил Азербайджан с победой в 44-х дневной Отечественной войне.

Он отметил, что Тюркский совет поддерживает развитие отношений в сфере медиа между тюркоязычными государствами.

Гезалов сообщил, что члены Рабочей группы представят свои предложения по Плану действий на 2021-2022 годы.

Глава департамента общественной дипломатии Управления по связям Администрации президента Турции Омар Фарук Танрыверди также поздравил Азербайджан с победой в Отечественной войне.

По его мнению, для развития сотрудничества в рамках Тюркского совета важно последовательно проводить заседания, реализовывать совместные проекты по популяризации тюркского мира.

«С этой целью могут быть сняты документальные фильмы. Телеканал TRT Avaz играет важную роль в реализации совместных проектов. В этом году исполняется 30 лет со дня провозглашения независимости некоторых тюркоязычных стран. Предлагаем провести в связи с этим медиафорум», - сказал Танрыверди.

В свою очередь, заместитель генерального директора Общественного телевидения Мурад Гусейнов предложил организовать трансляцию передачи «Общий тюркский дом», которая будет пропагандировать культуру, историю и традиции тюркских народов.

Завтра в Баку состоится III заседание министров, высокопоставленных официальных лиц стран-участниц Тюркского совета, ответственных за информацию и медиа.

В заседании примут участие глава Управления по связям Администрации президента Турции Фахреттин Алтун, министр культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызстана Кайрат Иманалиев, директор Агентства информации и массовых коммуникаций при Администрации президента Узбекистана Асаджон Ходжаев, заместитель министра информации и общественного развития Казахстана Асхат Оралов, государственный секретарь по внешним связям и политике безопасности министерства торговли Венгрии Петер Штарай, генеральный секретарь Тюркского совета Багдат Амреев и другие.

На 11 апреля запланирована поездка представленных на мероприятии делегаций в освобожденный от оккупации город Агдам, а также в Гянджу.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Сегодня пятая годовщина апрельских побед азербайджанской армии
Сегодня пятая годовщина апрельских побед азербайджанской армии
На Южном Кавказе создана новая реальность – Митат Челикпала
На Южном Кавказе создана новая реальность – Митат Челикпала
Азербайджан делает все для создания новой транспортной инфраструктуры на Южном Кавказе - сотрудник РАН
Азербайджан делает все для создания новой транспортной инфраструктуры на Южном Кавказе - сотрудник РАН
Loading Bars
Day.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
На освобожденных территориях Азербайджана устанавливаются общежития модульного типа (ВИДЕО) Политика 12:18
В России за сутки выявили 9 150 случаев заражения коронавирусом Россия 12:16
В Азербайджане началось производство высококачественных органических удобрений (ФОТО) Экономика 12:15
На бакинском заводе «Бибиэйбат» завершился ремонт буксирного судна Транспорт 12:13
Президент Ильхам Алиев принял генпрокурора России Политика 12:11
Поступления по ОМС в Азербайджане превысили запланированный уровень - министр Финансы 12:10
«Дом МСБ» будет оказывать услуги предпринимателям Евлаха (ФОТО) Экономика 12:03
Казанский завод поставил в Туркменистан спецвертолет Транспорт 12:01
Делегация AzerGold ознакомилась с деятельностью Гянджинского государственного центра профессионального образования по промышленности и технологиям (ФОТО) Общество 11:55
В Швеции 150 человек требуют компенсаций после осложнений в связи с прививкой от COVID-19 Европа 11:49
Рашид Исмаилов выступил на 11-м Российском форуме по управлению Интернетом (ВИДЕО) Общество 11:49
В Турции снова зафиксировали наибольший прирост случаев COVID-19 Турция 11:39
Премьер-министр Казахстана обсудил с руководством «One Web» развитие спутникового интернета Казахстан 11:30
Офицер ВС Азербайджана с отличием окончил Королевскую военную академию Великобритании (ФОТО) Общество 11:23
Редкие экспонаты азербайджанского музея – в память о Сидги Рухулле (ФОТО) Культура 11:21
ADİF назвал объем компенсаций вкладчикам закрывшихся азербайджанских банков Финансы 11:16
В Грузии произошло землетрясение Грузия 11:15
Azer Turk Bank продлил срок выгодной кредитной кампании Экономика 11:15
Туркменистан и Япония обсудили актуальные вопросы сотрудничества Бизнес 11:12
Президент Ильхам Алиев принял президента 75-й сессии Генеральной ассамблеи ООН Политика 11:02
Азербайджан - важная для ООН страна - Волкан Бозкыр Политика 11:02
Новый проект в Азербайджане сыграет большую роль в создании глобальных стартапов ИКТ 11:00
Компания EY объявила победителя престижного конкурса «Предприниматель года» в Азербайджане Общество 10:59
В Баку проходит VIII заседание Рабочей группы Тюркского совета (ФОТО) Политика 10:51
Богатейшие страны мира являются основными получателями вакцин от COVID-19 США 10:49
В Ходжавендском районе обнаружены брошенные армянами оружие и боеприпасы Происшествия 10:45
Туркменистан и Иран подписали программу сотрудничества до 2023 г. Бизнес 10:33
В Азербайджане планируется создать реестр медиаструктур Общество 10:29
Азербайджанская платформа планирует привлечь в стартап-экосистему страны иностранных игроков ИКТ 10:19
Стоимость азербайджанской нефти превысила $62 за баррель Финансы 10:16
Председатель Генассамблеи ООН посетил могилу великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО) Политика 10:16
В Азербайджане завершается работа над законопроектом "О медиа" Общество 10:11
Золото и серебро в Азербайджане дорожают Финансы 10:04
Власти Румынии продлили на 30 дней режим тревоги в связи с пандемией Европа 09:54
Газ из «Шафаг-Асиман» можно экспортировать в Турцию или Европу - Fitch Ratings Энергетика 09:49
Евро и лира подорожали к манату Финансы 09:46
«Лаборатория Касперского» представила Cyber Spa — диджитал-пространство для релаксации ИКТ 09:36
Цены на нефть не показывают единой динамики Энергетика 09:27
В Армении родные без вести пропавших продолжают держать в блокаде здание оборонного ведомства Армения 09:18
Толерантность в Азербайджане: Александро-Невский храм в Гяндже (ФОТО) Социум 09:10
Делегация израильских врачей продолжит оказывать поддержку азербайджанским военнослужащим (ФОТО/ВИДЕО) Политика 09:00
Сингапур и США изучат вопрос восстановления авиасообщения на основе сертификата о вакцине США 08:50
За голосованием в Кыргызстане будут следить наблюдатели из 31 страны Кыргызстан 08:39
Twitter не будет архивировать записи из заблокированного аккаунта Трампа США 08:25
В проектах правительства Азербайджана применяются технологии искусственного интеллекта ИКТ 08:08
Турция увеличит товарооборот с Узбекистаном более чем в два раза Узбекистан 07:45
В марте 2021 года количество иностранных визитеров в Грузии уменьшилось на 73,4 процента Грузия 07:30
Объем торговли Ирана в прошлом году превысил 73 млрд долларов Экономика 07:20
ЦИК Болгарии объявил официальные итоги парламентских выборов Европа 07:01
Байден снизит расходы на оборону США по сравнению с Трампом США 06:35
Власти США заявили, что пятая часть населения привита от CОVID-19 США 06:11
Китай запустил спутник Shiyan-6 для изучения околоземного космического пространства Другие страны 05:46
Два центра вакцинации в США приостановили применение препарата Johnson & Johnson США 05:29
Археологи нашли в Египте трехтысячелетний город Другие страны 05:05
Байден объявил о новых мерах против вооруженного насилия в США США 04:44
Власти Доминиканы продлили до конца мая режим ЧП из-за коронавируса Другие страны 04:25
Глава Пентагона отправится 10 апреля в Израиль, ФРГ, Великобританию и штаб-квартиру НАТО США 04:02
Премьер Индии призвал провести в стране "праздник вакцинации" Другие страны 03:41
В Турции от COVID-19 вылечились свыше 3,23 млн человек Турция 03:19
В МВФ поддержали план Байдена по модернизации инфраструктуры США США 02:57
Госдеп ожидает, что переговоры по иранской ядерной сделке возобновятся в ближайшие дни США 02:36
Пользователи по всему миру отмечают сбои в работе Facebook и Instagram Турция 02:12
Власти Аргентины продлили запрет на въезд иностранных туристов до 30 апреля Другие страны 01:49
В Нидерландах запретили вакцинировать людей младше 60 лет препаратом AstraZeneca Европа 01:32
США заявили, что работают над проведением конструктивной встречи в Стамбуле по Афганистану США 01:14
Шесть человек пострадали при стрельбе в Техасе США 00:55
Президент Латвии попал в ДТП Европа 00:39
Посол Италии вызван в МИД Турции Турция 00:21
Председатель Генассамблеи ООН прибыл в Азербайджан (ФОТО) Политика 8 апреля 23:59
Более 667 тысяч заразившихся коронавирусом выявили в мире за сутки В мире 8 апреля 23:23
На выставке ИННОПРОМ в Ташкенте подписано 21 соглашение на сумму $128 млн Узбекистан 8 апреля 23:00
Президент Ильхам Алиев: Все города, села, исторические и религиозные места, мечети, кладбища разрушены. Это – проявление исламофобии Политика 8 апреля 22:55
Президент Ильхам Алиев: Предпринятые нами шаги были правым делом Политика 8 апреля 22:52
Министр образования Азербайджана выступил с презентацией на вебинаре в рамках конкурса «Восхождение» Азербайджан 8 апреля 22:50
Президент Ильхам Алиев: Нагорно-карабахский конфликт был разрешен нами в одностороннем порядке Политика 8 апреля 22:49
В Грузии подорожало топливо Энергетика 8 апреля 22:35
Совместная комиссия по иранской ядерной сделке 9 апреля обсудит возможное возвращение США Ядерная программа 8 апреля 22:35
В Грузии выявлен 761 новый случай коронавируса Грузия 8 апреля 22:27
Вакцинация – единственный способ вернуться к нормальной жизни – Шахмар Мовсумов Общество 8 апреля 22:21
Журналист сайта MondeAfrique составил обзор о разрушениях азербайджанских культурных памятников в Карабахе Политика 8 апреля 22:04
На Аляске произошло землетрясение магнитудой 5,7 США 8 апреля 21:58
Вопрос военнопленных уже решен, эта тема закрыта – глава МИД Азербайджана Политика 8 апреля 21:43
Заслуженный артист Азербайджана в эпицентре российской пандемии. Что произошло? (ФОТО) Культура 8 апреля 21:40
В Анкаре прошли учения турецкой армии (ФОТО) Турция 8 апреля 21:23
ОИС поддерживает все усилия Азербайджана по восстановлению освобожденных территорий – генсек Политика 8 апреля 21:12
Отказ Армении предоставить Азербайджану карты минных полей является серьезной угрозой – генсек ОИС Политика 8 апреля 21:05
Состоялся телефонный разговор между Президентом Ильхамом Алиевым и Президентом России Владимиром Путиным Политика 8 апреля 21:01
A Audit&Consulting заявила о препятствиях развития аудиторской службы в Азербайджане Финансы 8 апреля 20:54
Армения все еще не осознает новой реальности – глава МИД Азербайджана Политика 8 апреля 20:54
Армения превратила азербайджанские территории в безжизненные места – глава МИД Политика 8 апреля 20:47
В регионе возник новый формат безопасности и развития – глава МИД Азербайджана Политика 8 апреля 20:37
ОИС в соответствии с международным правом поддержал Азербайджан – глава МИД Политика 8 апреля 20:33
Генсек ОИС и глава МИД Азербайджана провели совместную пресс-конференцию (ВИДЕО) Политика 8 апреля 20:24
Туркменистан продолжает вести работу по газификации регионов Энергетика 8 апреля 20:18
Центра DOST и B2B GROUP подписали контракт на сумму свыше 280 тыс. манатов Бизнес 8 апреля 20:10
На встрече в Москве армянский премьер показал, что является вассалом – Арзу Нагиев (ВИДЕО) Политика 8 апреля 20:06
В Бакинском порту планируется строительство новых терминалов Транспорт 8 апреля 20:03
Азербайджанский технический университет объявляет тендер Тендеры 8 апреля 19:55
Генеральный секретарь ОИС награжден орденом «Достлуг» Политика 8 апреля 19:42
Генпрокурор России прибыл с официальным визитом в Баку (ВИДЕО) Политика 8 апреля 19:40
Все новости