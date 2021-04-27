В Турцию на лечение отправлены еще 13 тяжелораненых участников Отечественной войны Азербайджана (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Фонд YAŞAT отправил на лечение в Турцию еще 13 азербайджанских военнослужащих, получивших тяжелые ранения во время Отечественной войны, сообщает во вторник Trend.

В Турции будут продолжены их обследование, лечение и реабилитация.

Фонд YAŞAT будет контролировать лечение военнослужащих до их полного выздоровления.

Напомним, что в Турцию на лечение до сегодняшнего дня отправлены 76 раненых азербайджанских военнослужащих. Лечение девяти из них успешно завершено, и они вернулись на родину.

Фонд обеспечит в дальнейшем раненых участников войны прописанными им лекарственными препаратами.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)