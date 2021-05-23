Азербайджанская спортсменка завоевала бронзу на Всемирных соревнованиях по аэробной гимнастике в Баку (ФОТО)

Общество 23 мая 2021 12:56 (UTC+04:00)
Азербайджанская спортсменка завоевала бронзу на Всемирных соревнованиях по аэробной гимнастике в Баку (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Азербайджанская спортсменка Марьям Топчубашова с результатом 19.000 балла заняла третье место в индивидуальной программе среди женщин (возрастная категория 12–14 лет), сообщает в воскресенье Trend.

Первое место заняла Елизавета Руднева (Россия, 19.800 балла), на втором месте – Лейсан Купершмит (Россия, 19.700 балла).

В воскресенье, 23 мая, в Национальной арене гимнастики в Баку проходит финальный день Всемирных соревнований среди возрастных групп по аэробной гимнастике.

В заключительный день гимнасты в возрастных категориях 12–14 и 15–17 лет выступают в финалах индивидуальной программы, в составах смешанных пар, трио, групп. Кроме того, гимнасты в возрастной категории 15–17 лет поборются за медали в программе аэродэнс.

Азербайджан в финалах представляют: в индивидуальной программе – Марьям Топчубашова, в составе трио – Сара Алиханлы, Алия Исмаилова и Санам Казымова, в составе группы – Марьям Топчубашова, Фидан Ибрагимова, Эвелина Козловская, Лейла Ахмедова и Айлин Алиева. Все гимнасты выступают в возрастной категории 12–14 лет.

Федерация гимнастики Азербайджана впервые проводит Всемирные соревнования среди возрастных групп по аэробной гимнастике. Девятые по счету соревнования проходят 21–23 мая в Национальной арене гимнастики в Баку. В них участвуют 202 спортсмена из 18 стран.

Соревнования проходят в соответствии с действующими в Азербайджане карантинными мерами в связи с пандемией, с учетом санитарно-эпидемиологических требований и без зрителей.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Надир Насиров)

Азербайджанская спортсменка завоевала бронзу на Всемирных соревнованиях по аэробной гимнастике в Баку (ФОТО) - Gallery Image
Азербайджанская спортсменка завоевала бронзу на Всемирных соревнованиях по аэробной гимнастике в Баку (ФОТО) - Gallery Thumbnail
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