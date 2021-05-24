В ВС Азербайджана проводится конкурс «Лучший руководитель группы занятий по общественно-политической подготовке» (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Согласно плану подготовки на 2021 год, в азербайджанской армии проводится конкурс «Лучший руководитель группы занятий по общественно-политической подготовке», сообщает в понедельник Trend со ссылкой на пресс-службу минобороны Азербайджана.

В ходе конкурса, проходящего в видах войск, объединениях, соединениях, отдельных воинских частях и специальных военных учебных заведениях, основное внимание уделяется совершенствованию педагогических навыков руководителей групп занятий по общественно-политической подготовке, обучению руководителей групп правилам правильного ведения идеологической работы с военнослужащими.

Цель конкурса заключается в поддержании высокого боевого духа военных коллективов, привитии личному составу идеи азербайджанства, уважения к национально-духовным ценностям, в том числе верности народу, государству, Верховному главнокомандующему и военной присяге, а также в пропаганде передового опыта в области общественно-политической подготовки.

В воинских частях были определены и награждены победители первого этапа конкурса. На заключительном этапе специальной комиссией будут определены победители всех его этапов.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)