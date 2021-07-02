В Азербайджане названо число зарегистрированных на портале icazə.e-gov.az свадебных торжеств

БАКУ /Trend/ - На портале icazə.e-gov.az Центра развития электронного правительства (ЦРЭП) Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджана владельцами ресторанов зарегистрирован 4841 сотрудник и 956 мероприятий.

Как сообщает в пятницу Trend, из вышеуказанного числа торжеств на долю Баку приходится 336 мероприятий. В целом они охватывают 259 домов торжеств в 55 районах. Наибольший показатель приходится на первое июля – 2299 сотрудника и 383 мероприятия.

Напомним, что портал icaze.e-gov.az для получения разрешений на проведение торжественных церемоний активирован с 26 июня.

Владелец объекта, где пройдет торжественная церемония, должен внести на портал icaze.e-gov.az информацию об имеющихся залах, их вместимости и обслуживающем персонале, включая временных работников. На главной странице портала будет отражена в процентном выражении информация о работниках объекта, имеющих COVID-паспорта. С 1 июля 2021 года не менее 80 процентов работников (включая временно привлеченных работников), работающих в местах, где применяется требование в связи с паспортом COVID-19, должны иметь COVID-паспорта (до 1 августа принимается сертификат о вакцинации с информацией о получении первой дозы).

Данные о дате проведения, времени начала и окончания мероприятия (не позднее 00:00), количестве гостей должны быть внесены в портал icaze.e-gov.az за 5 дней до его проведения. Между организаторами торжества и владельцем объекта должно быть подписано заявление об обоюдной ответственности в связи с соблюдением требований, отмеченных в «Методических указаниях в связи с контролем распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) во время торжественных церемоний».

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)