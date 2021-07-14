Минздрав Азербайджана о необходимости получения третьей дозы вакцины от COVID-19

БАКУ /Trend/ - Гражданам, входящим в группу высокого риска (медработники, лица старше 60 лет, больные аутоиммунными заболеваниями), будет целесообразно через шесть месяцев после второй дозы вакцины от коронавируса получить третью, бустерную дозу.

Об этом говорится в ответах минздрава, Госагентства по обязательному медицинскому страхованию и Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) на вопросы граждан о вакцинации, сообщает в среду Trend.

Отмечается, что данные исследований говорят о том, что бустерной может быть доза любой вакцины.

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)