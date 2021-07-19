В Азербайджане выявлено 148 новых случаев заражения коронавирусом, выздоровели 56 человек

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлено 148 новых случаев заражения коронавирусом, выздоровели 56 человек, два человека скончались, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

На сегодняшний день в Азербайджане в целом выявлено 338 586 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 331 350 человека вылечились, 4 994 – скончались, число активных больных – 2 242.

За последние сутки в Азербайджане проведено 6 022 теста на COVID-19, а в целом за все время пандемии – 3 920 841 тест.