Паралимпийская сборная Азербайджана завоевала рекордное количество лицензий на Токио-2020

БАКУ /Trend/ - Национальная паралимпийская сборная будет представлять Азербайджан на Олимпийских играх-2020 в Токио с рекордным количеством лицензий.

Как сообщили Trend в Национальном паралимпийском комитете, член сборной по легкой атлетике Орхан Асланов, продемонстрировав высокие результаты на рейтинговых соревнованиях, завоевал 35-ю лицензию для Азербайджана.

На сегодняшний день азербайджанские спортсмены уже завоевали 35 лицензий на летние Паралимпийские игры в Токио, в том числе 11 - по дзюдо, 11 - легкой атлетике, 4 - паратхэквондо, 4 - пауэрлифтингу, 3 - плаванию и 2 - по стрельбе.