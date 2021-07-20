Паралимпийская сборная Азербайджана завоевала рекордное количество лицензий на Токио-2020

Общество 20 июля 2021 09:20 (UTC+04:00)
Паралимпийская сборная Азербайджана завоевала рекордное количество лицензий на Токио-2020

БАКУ /Trend/ - Национальная паралимпийская сборная будет представлять Азербайджан на Олимпийских играх-2020 в Токио с рекордным количеством лицензий.

Как сообщили Trend в Национальном паралимпийском комитете, член сборной по легкой атлетике Орхан Асланов, продемонстрировав высокие результаты на рейтинговых соревнованиях, завоевал 35-ю лицензию для Азербайджана.

На сегодняшний день азербайджанские спортсмены уже завоевали 35 лицензий на летние Паралимпийские игры в Токио, в том числе 11 - по дзюдо, 11 - легкой атлетике, 4 - паратхэквондо, 4 - пауэрлифтингу, 3 - плаванию и 2 - по стрельбе.

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