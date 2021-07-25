В Азербайджане выявлены 386 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 149 человек
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлены 386 случаев заражения коронавирусом, 149 человек выздоровели, четверо - скончались, сообщает в воскресенье Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.
На сегодня в Азербайджане в целом выявлены 340 443 случая заражения коронавирусной инфекцией, 332 056 человек вылечились, 5 006 – скончались, число активных больных составляет 3 381.
За последние сутки в Азербайджане были проведены 9 684 теста на COVID-19, а в целом за все время пандемии – 3 975 081.
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