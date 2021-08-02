Обнародовано число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане от коронавируса (COVID-19) вакцинированы 844 человека, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

За день число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 649, вторую дозу – 195 человек.

Общее число использованных доз вакцины составило 5 041 622.

Первую дозу препарата с начала вакцинации получили 2 924 126, вторую – 2 117 496 человек.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)