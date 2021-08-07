Азербайджанская каратистка завоевала серебряную медаль Олимпиады в Токио

Общество 7 августа 2021 16:22 (UTC+04:00)
Азербайджанская каратистка завоевала серебряную медаль Олимпиады в Токио

БАКУ /Trend/ - Азербайджанская каратистка Ирина Зарецкая, выступающая в весовой категории 61+ кг, завоевала "серебро" Летних Олимпийских игр Токио-2020.

Как сообщает в субботу Trend, в финальной встрече Зарецкая уступила египтянке Ферьял Абделазиз со счетом 0-2.

Отметим, что в 1/2 финала азербайджанская спортсменка победила китаянку Гун Ли со счетом 7-2. В рамках групповых поединков Зарецкая одержала три победы в четырех встречах.

(Перевод: Турал Гараджаев)

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