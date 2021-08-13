БАКУ /Trend/ - Посольство США в Азербайджане распространило информацию в связи с выдачей виз.

Как передает Trend, посольство заявило, что в связи с пандемией COVID-19 неиммиграционные визовые операции не могут выполняться в обычном порядке.

«В настоящее время с учетом местных условий, ресурсов и вопросов безопасности мы выделяем встречам для важных категорий виз ограниченное время. К этим категориям виз относятся рабочие визы (H1B и L), визы персонала (C1/D), студенческие визы (F и M) и визы (J), выданные для участников программы обмена на основе заявки. Мы также принимаем новые заявки от заявителей, освобожденных от собеседования, если у них есть виза для бизнеса и туризма (B1/B2), которая утратила свое действие в течение последних 36 месяцев.

Обращаем ваше внимание, что процесс освобождения от собеседования распространяется только на граждан Азербайджана и лиц, имеющих вид на жительство в Азербайджане. Заявители, чьи последние заявления на получение визы привели к отказу, не могут воспользоваться процессом освобождения от собеседования», – говорится на странице посольства в Facebook.

Отмечается, что сроки подготовки виз могут быть различными, но во многих случаях визовый процесс может быть завершен в течение нескольких рабочих дней после собеседования с заявителем.