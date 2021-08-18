БАКУ /Trend/ - В результате оперативно-розыскных мер Главного управления по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре Азербайджана были выявлены незаконные деяния должностного лица Сальянской межрайонной психиатрической больницы Министерства здравоохранения.

Как сообщили в среду Trend в Генпрокуратуре, возникли обоснованные подозрения в том, что исполняющий обязанности главного врача, заведующий первым психиатрическим отделением Керимов Яшар Мелик оглу в обмен на выдачу документа, позволяющего назначить инвалидность, в различное время получил у Мамедова Сахиба Вагиф оглу (имя условное) в административном здании больницы в качестве взятки 800 манатов, хотя гражданин не проходил стационарное лечение в больнице.

По факту Яшару Керимову было предъявлено обвинение по статьям 311.1 (получение взятки), 313 (служебный подлог) УК Азербайджана и решением суда в его отношении была избрана мера пресечения в виде передачи под надзор полиции. Кроме того, на основании представления прокуратуры Керимов был отстранен от занимаемой должности.

Потерпевших от незаконных действий Керимова Яшара Мелик оглу просят обратиться в Главное управление по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре по телефону горячей службы 161.

(Автор: Самир Али. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)