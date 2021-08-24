В Баку к учителям с сертификатом о противопоказании к вакцинации будут применены ограничения - Управление образования

БАКУ /Trend/ - В Баку к учителям с сертификатом о противопоказании к вакцинации будут применены ограничения. Об этом сказала глава Управления образования столицы Мехрибан Велиева, сообщает во вторник Trend.

"Дети и представители младшей возрастной группы являются потенциальными носителями коронавируса. Обучение - массовый процесс, поэтому мы не можем рисковать и пускать в массы лиц, которым противопоказана вакцинация. Скорее всего, будут введены определенные ограничения. Пока они находятся на стадии обсуждения", - сказала Велиева.

По ее словам, на повестке дня вопрос получения COVID-паспорта, сертификата иммунитета и сертификата о противопоказании к вакцинации.

"Если работники сферы образования прошли вакцинацию, имеют COVID-паспорта, то они будут преподавать", - сказала она.

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)