В Азербайджане выявлены еще 684 случая заражения коронавирусом, вылечились 2 060 человек (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлены 684 случая заражения коронавирусом, 2 060 человек вылечились, 16 – скончались, сообщает в субботу Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

С начала пандемии в Азербайджане в целом были выявлены 485 275 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 462 798 человек вылечились, 6 559 – скончались, число активных больных составляет 15 918.

За последние сутки в стране проведены 9 832 теста на COVID-19, а в целом с начала пандемии – 4 878 405.

(Перевод: Турал Гараджаев)