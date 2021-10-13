Третья доза вакцины от COVID-19 значительно повышает иммунитет – минздрав Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Третья доза вакцины от коронавируса значительно повышает иммунитет, поэтому министерство здравоохранения Азербайджана призывает граждан, входящих в группу риска, прошедших полную вакцинацию, лиц с хроническими заболеваниями, а также всех медработников в возрасте старше 50 лет получить третью дозу препарата.

Как передает в среду Trend, об этом сказал главный инфекционист минздрава Тайяр Эйвазов.

По его словам, в осенне-зимний период фиксируется множество случаев вирусных респираторных заболеваний и инфицирования коронавирусом.

"Третья доза вакцины поможет надежнее защитить граждан из вышеназванных категорий от инфицирования", - сказал Эйвазов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)