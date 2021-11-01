Планируется расширить работы в сфере борьбы с коррупцией - Кямран Алиев

БАКУ /Trend/ - Продолжается сотрудничество с Международной ассоциацией прокуроров в области борьбы со всеми видами преступности.

Как сообщает Trend, об этом заявил в понедельник генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев на пресс-конференции по итогам первого заседания Совета генеральных прокуроров стран - участниц Тюркского совета, прошедшего в Баку.

По его словам, в будущем планируется расширить работы в сфере борьбы с коррупцией. "В настоящее время ведутся обсуждения этого вопроса", - сказал Алиев.

В свою очередь, генеральный прокурор Верховного суда Турции Бекир Шахин рассказал о преимуществах создания Совета генпрокуроров стран Тюркского совета.

"Турция сотрудничает со многими странами. В связи с этим необходимо наладить контакты между прокурорами, чтобы добиться положительных результатов в работе", - сказал Шахин.

Отметим, что сегодня в Баку состоялось первое заседание Совета генеральных прокуроров стран Совета сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркский совет).

Во встрече приняли участие генеральные прокуроры Турции, Узбекистана и Кыргызстана, первый заместитель генпрокурора Казахстана, заместитель генерального секретаря Тюркского совета, президент Международной ассоциации прокуроров и др.

В мероприятии также приняли участие послы стран-участниц Тюркского совета и Венгрии в Азербайджане.

(Автор: Самир Али. Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)