БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 40 504 человека, сообщает в субботу Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 5 469, вторую - 9 400, третью, бустерную дозу - 25 635 человек.

Общее число примененных доз вакцины в стране с начала вакцинации составляет 10 062 192. Первую дозу вакцины получили 5 018 158, вторую - 4 473 436 человек. Третью, бустерную дозу вакцины получили 570 598 человек.