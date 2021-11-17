В Азербайджане определяются новые меры соцзащиты членов семей погибших военнослужащих

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане определяются новые меры по соцзащите членов семей погибших военнослужащих.

Как сообщает в среду Trend, об этом говорится в новом законопроекте "О статусе военнослужащих".

Согласно законопроекту, члены семьи погибшего (умершего) военнослужащего (за исключением военнослужащих срочной действительной военной службы), нуждающиеся в приобретении жилого помещения или улучшении жилищных условий, не могут быть выселены из жилых помещений или сняты с учета по месту жительства без предоставления другого жилья. Указанная категория граждан также имеет право на получение жилой площади, находящейся в частной собственности, в порядке, установленном соответствующим органом исполнительной власти.

Кроме того, члены семьи погибшего (умершего) военнослужащего (за исключением военнослужащих срочной действительной военной службы) имеют право на получение денежной компенсации за пользование арендуемым участком в порядке и размерах, установленных соответствующим органом исполнительной власти. При определении размера данной компенсации также учитываются дети военнослужащего, родившиеся после его смерти.

За членами семьи погибшего (умершего) военнослужащего (за исключением военнослужащих срочной действительной военной службы) сохраняется право на медицинское обеспечение, санаторно-курортное лечение и отдых на льготных условиях в военно-медицинских и иных учреждениях.

Вышеуказанное не распространяется на членов семей военнослужащих, умерших в результате умышленного преступления либо в результате употребления наркотических средств, психотропных или иных сильнодействующих веществ.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)