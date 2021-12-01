В Баку пресечено проведение незаконной акции - МВД

БАКУ /Trend/ - В Баку пресечено проведение незаконной акции группой лиц, сообщает в среду Trend со ссылкой на пресс-службу МВД.

"Первого декабря группа лиц около 15:00, грубо нарушив правила карантина на площади Фонтанов в Сабаильском районе Баку, попыталась провести акцию, несогласованную с органами исполнительной власти. Попытка была пресечена сотрудниками полиции. Организаторы несанкционированной акции, а также несколько человек, пытавшихся оказать сопротивление сотрудникам полиции, были задержаны, остальные были выведены с территории. Проводится соответствующее расследование для дачи правовой оценки действиям задержанных лиц", - говорится в сообщении МВД.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Эльдар Пашаев)