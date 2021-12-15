В Азербайджане запрещено использование еще одного лекарственного препарата

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане запрещено использование лекарственного препарата под торговым названием "Фосфалюгель", сообщает в среду Trend со ссылкой на Центр аналитической экспертизы минздрава.

"Руководствуясь п.9.1 "Порядка об отзыве лекарственных препаратов", утвержденного постановлением Кабмина №460 от 27 ноября 2019 года, принято решение об отзыве лекарственного препарата "Фосфалюгель" (20%) в пакетах (саше) №20 по 16 г с номером серии 028361 и датой истечения срока годности 05.2023", - говорится в сообщении Центра.

(Перевод: Кямаля Сеидова)