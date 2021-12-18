Созданы новые следственные группы из сотрудников Генпрокуратуры, МВД и СГБ Азербайджана по «Тертерскому делу»

БАКУ /Trend/ - Созданы новые следственные группы в составе сотрудников Генпрокуратуры, МВД и СГБ Азербайджана по «Тертерскому делу».

Об этом говорится в совместном сообщении Генеральной прокуратуры, МВД и СГБ, распространенном в субботу, передает Trend.

«В связи с противоправными действиями некоторых военнослужащих воинских частей минобороны, расположенных в Тертерском, Агдамском и Бейлаганском районах, совершенными в мае - июне 2017 года, которые заключались в допросе лиц, подозреваемых ими в совершении незаконных действий, применении физического и психологического насилия, пыток, бесчеловечного и унижающего достоинство отношения, приведшего к смерти и другим тяжелым последствиям, в Военной прокуратуре Азербайджана было возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям УК. Предварительное следствие по пяти уголовным делам в отношении 19 обвиняемых было завершено и направлено на рассмотрение в суды, которые приговорили этих лиц к различным наказаниям», - говорится в совместном сообщении.

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