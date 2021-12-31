Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане
БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 28 059 человек, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.
За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 2 641, вторую - 3 109, третью - 22 309.
Общее число использованных доз вакцины по стране с начала вакцинации составляет 11 346 166. Первую дозу вакцины получили 5 169 382, вторую - 4 676 520, третью - 1 500 264 человека
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Лента новостей
Первый вице-президент Мехрибан Алиева ознакомилась с условиями, созданными в новом Центре аутизма, построенном Фондом Гейдара Алиева (ФОТО/ВИДЕО)
Первый вице-президент Мехрибан Алиева поздравила азербайджанский народ с Днем солидарности азербайджанцев мира и с Новым Годом (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев поздравил азербайджанский народ по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года (ФОТО)
Натюрморты с цветами и живописные пейзажи - произведения азербайджанской художницы представлены в Турции (ФОТО)
Сабаильские школьники, принявшие активное участие в международных олимпиадах, награждены грамотами (ФОТО)
Здравоохранение Азербайджана показало себя с лучшей стороны в дни борьбы с глобальной эпидемией - Теймур Мусаев
Проверено материально-техническое снабжение личного состава ВС Азербайджана на освобожденных территориях (ФОТО)