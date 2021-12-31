БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 28 059 человек, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 2 641, вторую - 3 109, третью - 22 309.

Общее число использованных доз вакцины по стране с начала вакцинации составляет 11 346 166. Первую дозу вакцины получили 5 169 382, вторую - 4 676 520, третью - 1 500 264 человека