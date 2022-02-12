Лучшие моменты первого дня Кубка мира по прыжкам на батуте в Баку (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Национальной арене гимнастики в Баку проходит первый день соревнований Кубка мира по прыжкам на батуте, сообщает в субботу Trend.

Соревнования проходят в соответствии с новыми правилами Международной федерации гимнастики (FIG).

Отметим, что Кубок мира по прыжкам на батуте проходит 12-13 февраля. На соревнованиях Азербайджан представляет член национальной сборной Сельджан Магсудова.

В первых международных соревнованиях, организованных Федерацией гимнастики Азербайджана в 2022 году, принимают участие около 60 спортсменов из 13 стран мира.

По итогам двух дней соревнований определятся победители в индивидуальной программе и синхронных прыжках у мужчин и женщин. Кроме того, традиционно будет вручен Кубок AGF Trophy.

Соревнования проходят по специальному разрешению Кабинета министров Азербайджана и в соответствии с действующими в стране карантинными правилами, санитарно-эпидемиологическими требованиями и без участия зрителей.

Trend представляет вниманию фото лучших моментов первого дня соревнований.

Фото - Заур Мустафаев