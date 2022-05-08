Международный кулинарный фестиваль в Шуше потрясает обилием кухонь народов мира и уникальностью азербайджанских блюд – гватемальский эксперт (ФОТО)

ШУША /Trend/ - Первый Международный кулинарный фестиваль в Шуше потрясает обилием кухонь народов мира и уникальностью азербайджанских блюд, сказал Trend известный гватемальский кулинар, международный эксперт, мастер международного класса Жозе Луис Эскаланте.

"Здесь все просто потрясающе и фантастично! Развлекательные мероприятия и театрализованные интерактивные представления, богатая гамма блюд народов мира, единение и радушие участников и гостей – все это оставляет самые неизгладимые и эмоциональные впечатления. Шуша поражает своей природой и красотой, и этот город, насколько мне известно, является душой и культурной столицей Азербайджана, что сказывается на счастливых лицах людей. Великолепный праздник кулинарии и культуры навсегда останется в моей памяти самыми яркими красками", - сказал Жозе Луис Эскаланте.

Первый Шушинский международный кулинарный фестиваль организован Фондом Гейдара Алиева и Государственным агентством по туризму. Фестиваль проходит с 5 по 8 мая с участием кулинаров и международных экспертов, представителей из Турции, Германии, России, Австрии, Китая, Франции, Грузии, Ирана, Израиля, Италии, Малайзии, Турции, Японии, Бельгии, Чехии, Канады, Республики Корея, Казахстана, Узбекистана и других стран. На фестивале представлены различные экономические районы Азербайджана.

Представлены не только блюда народов мира, но и материальные и духовные ценности разных стран. В соответствии с этой концепцией на фестивале установлено более 25 павильонов разного формата. Каждый павильон встречает посетителей образцами архитектурных стилей и национальной музыкой разных стран.