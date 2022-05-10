Общественность Азербайджана чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 10 мая 2022 года исполнилось 99 лет со дня рождения спасителя нашего народа, общенационального лидера Гейдара Алиева.

Как сообщает во вторник Trend, представители общественности страны сегодня посещают могилу общенационального лидера на Аллее почетного захоронения и чтят его память.

Среди тех, кто пришел почтить память архитектора и основателя современного Азербайджанского государства, всемирно известного политического деятеля Гейдара Алиева - ветераны Отечественной войны, военнослужащие, представители государственных организаций, деятели науки и культуры, ветераны войны и труда и др.

Пришедшие на Аллею почетного захоронения возлагают цветы к могиле общенационального лидера.

Фото - Заур Мустафаев

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)