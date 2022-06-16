Азербайджанские гимнастки вышли в финал ЧЕ в Израиле (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Сборная Азербайджана принимает участие в Чемпионате Европы по художественной гимнастике, который 15-19 июня проходит в Тель-Авиве (Израиль), сообщает в четверг Trend.

На чемпионате страну представляют гимнастки, выступающие в индивидуальной программе – во взрослой возрастной категории Зохра Агамирова и Арзу Джалилова, в возрастной категории "юниорки" - Алина Мамедова, Камилла Гафарова и Медина Демирова.

По итогам квалификации у "юниорок" в первый день соревнований Алина Мамедова вышла в финал чемпионата в упражнении с мячом, Камилла Гафарова вышла в два финала – в программе с обручем и булавами, а Медина Демирова – с лентой.

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