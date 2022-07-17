В Шуше стартовал двухдневный тренинг для журналистов (ФОТО)

ШУША /Trend/ - В Шуше стартовал двухдневный тренинг «Летняя школа» для журналистов, организованный Центром анализа экономических реформ и коммуникаций Азербайджана (ЦАЭРКА) и Агентством развития медиа.

Как сообщает в воскресенье Trend, тренинг организован в городе Шуша, культурной столице Азербайджана.

Отметим, что на тренинге принимают участие представители Центрального банка Азербайджана, министерства финансов, министерства труда и социальной защиты населения, государственного таможенного комитета, государственной налоговой службы, государственного агентства по занятости, а также члены ЦАЭРКА.

Тренинг проводится для порядка 30 представителей ТВ и интернет-СМИ.