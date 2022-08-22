В минздраве Азербайджана обсудили сотрудничество с немецкими фармкомпаниями (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Начался рабочий визит в Азербайджан делегации немецких компаний, работающих в сфере фармацевтики. В рамках визита состоялась встреча в министерстве здравоохранения.

Как сообщили Trend в понедельник в минздраве, приветствуя гостей, министр здравоохранения Теймур Мусаев подчеркнул наличие плодотворного сотрудничества между двумя странами в областях здравоохранения и медицинской науки, а также отметил динамичное развитие связей в фармацевтической сфере.

Министр отметил, что Германия является одной из ведущих стран мира по производству и продаже фармацевтического и медицинского оборудования. По его словам, достижения Германии в области биотехнологий стимулируют развитие фармацевтической промышленности в мире.

Подчеркнув, что в Азербайджане действуют ведущие фармацевтические компании Германии, Теймур Мусаев выразил надежду на дальнейшее успешное развитие сотрудничества.

В свою очередь руководители немецких компаний, работающих в сфере фармацевтики, выразили заинтересованность в том, чтобы сотрудничество с Азербайджаном вышло на еще более высокий уровень. Было отмечено, что основной целью двухдневного рабочего визита является обсуждение возможностей сотрудничества и предоставление информации о планируемых проектах в регионе.

Стороны обсудили на встрече новые перспективы укрепления сотрудничества в области фармацевтики.

(Перевод: Нубар Кулузаде)