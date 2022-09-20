Железная дистанция жизни: Путь триатлониста Али Буньядова (ФОТО)

БАКУ /Trend / - Али Буньядов – азербайджанский триатлет-любитель, который за 4 года проделал путь от человека, который впервые в жизни купил велосипед, до рекордсмена Азербайджана, сообщает Trend.

История Али Буньядова действительно удивляет. Она показывает, что никогда не поздно начать новый этап в своей жизни. Сегодня триатлон стал для него образом жизни.

Али Буньядову 35 лет, и он занимается любительским триатлоном.

История Али Буньядова способна вдохновить людей, не решающихся что-то изменить в своей жизни.

Али рассказывает, что впервые он принял участие в турнире по триатлону в 2018 году. С этого все и началось.

«Ульви Асланзаде, один из сильнейших триатлетов среди любителей в Азербайджане, предложил мне пройти дистанцию Half-Ironman (2 км – плавание, 90 км – велосипед и 21 км – бег). До того момента я никогда не занимался триатлоном, у меня даже не было велосипеда, я не бегал и не плавал, но всегда занимался спортом. Я купил велосипед, принял участие в турнире и прошел дистанцию, показав достаточно неплохое время. Мне понравилось.

Вернувшись с турнира, начал заниматься с профессиональным тренером, который прописывает мне ежедневную программу тренировок. Благодаря Даниилу Сапунову (команда Sapikteam) я смог достичь этих результатов.

С тех пор триатлон стал для меня образом жизни. Этот вид спорта объединяет в себе три дисциплины – плавание, бег и велосипед, поэтому каждый раз - новая тренировка. Каждый день посвящаешь себя одной из дисциплин. Этим и интересен триатлон. Хотя это очень тяжелый вид спорта, если хочешь достичь определенных высот.

Поначалу мне было очень тяжело. Я пришел в триатлон, когда мне было уже за 30. Самая большая проблема в триатлоне для людей, которые достигли такого возраста, – плавание. Необходимо научиться правильно плавать. Группа мышц и мозг уже привыкли, что ты будешь плавать в определенной манере, поэтому очень тяжело перестроиться, чтобы начать плавать правильно. Кроме того, это требует серьезной физической подготовки.

В триатлоне важно правильно подойти к тренировкам, не стоит торопиться. Организм и тело должны быть готовы к нагрузкам. В таком случае никакого вреда здоровью не будет.

Когда я начал готовиться к своей первой дистанции Ironman (плавание в открытой воде - 3.8 км, шоссейный велосипед - 180 км и бег на марафонскую дистанцию - 42 км), это заняло у меня порядка 6 месяцев. Я соблюдал строгий режим. Отбой в 10 вечера, подъем – в 6 утра. Пришлось во многом себя ограничивать. Я никогда не употреблял алкоголь и не курил, и в этом плане мне было легче. Я показал рекордное время при прохождении дистанции Ironman в Азербайджане.

После этого я так увлекся этим видов спорта, что продолжаю и по сей день. В неделю у меня 6 тренировок. Даже когда во время праздников, возникают 2 дня паузы, жизнь становится скучной. Хочется поскорее вернуться к тренировкам. Триатлон изменил мою жизнь. Благодаря триатлону я живу в определенном режиме и графике, который не меняют никакие события. Все это сделало меня здоровее, бодрее и сильнее. Никаких негативных последствий нет.

Когда человек впервые проходит дистанцию Ironman – это можно сравнить с эмоциями от какого-то очень радостного события в жизни. Тот путь подготовки, который ты проходишь, дорогого стоит. Преодолев эту дистанцию, я понял, что хочу испытать это еще раз или даже усложнить задачу. К примеру, проводятся соревнования Ironman в экстремальных условиях. Или же преодолеть более длинную дистанцию. Хочется проверить лимит своего организма, лимит человеческих возможностей. При правильной подготовке человек способен на очень многое. Лозунг триатлона – «Все возможно».

Али Буньядов является единственным азербайджанцем, успешно преодолевшим дистанцию ультратриатлона (плавание - 8 км, велосипед - 350 км и бег - 52 км).

«Это очень серьезная нагрузка для организма. Не каждый спортсмен хочет вообще участвовать в этом виде триатлона», - говорит он.

Спортсмен отмечает, что своим главным достижением считает то, что смог стать примером для людей, которые не занимались триатлоном, но начали это делать: «Рекорды и цифры не так важны. Быть примером для людей и мотивировать их важнее всего».

Али Буньядов уверен, что триатлон – это вид спорта для каждого.

«Для занятия триатлоном нужен велосипед, кроссовки и плавки. Бегать можно всегда и везде. В Баку зима, как правило, не столь сурова, и бегать можно 365 дней в году. То же самое касается и велоспорта. Бегать или ездить на велосипеде можно до работы или после. Поэтому этот вид спорта для всех. Единственное исключение –покупка абонемента в бассейн.

Но надо понимать, что, к примеру, спорт и алкоголь несовместимы. Как и курение. Если человек хочет заниматься триатлоном и добиваться результатов, необходимо менять образ жизни. Можно, конечно, менять интенсивность тренировок в зависимости от образа жизни и целей в спорте.

С каждым годом количество спортсменов – любителей триатлона увеличивается. Триатлон становится популярным», - заключил Али Буньядов.