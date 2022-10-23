Женская сборная Азербайджана по боксу завершила чемпионат Европы с двумя медалями (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Завершился чемпионат Европы среди женщин-боксеров, который проходил в городе Будва (Монтенегро). Сборная Азербайджана завершила соревнования, в которых приняли участие 154 боксера из 30 стран, с одной серебряной и одной бронзовой медалью.

Как сообщили в воскресенье Trend в Федерации бокса Азербайджана, серебряную медаль завоевала Айнур Рзаева. Рзаева, выступавшая в весовой категории +81 кг, в финале встретилась с Марией Ловчинской из Украины. Азербайджанская спортсменка, проиграв в финале, взяла "серебро" чемпионата Европы.

До этого Анаханум Исмаилова (50 кг) завоевала бронзовую медаль.

Отметим, что азербайджанская команда вернется в Баку сегодня вечером.