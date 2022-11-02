БАКУ /Trend/ - В Азербайджане увеличиваются расходы на пособия по беременности и родам.

Как сообщает в среду Trend, об этом говорится в опубликованном сегодня заключении Счетной палаты по проекту бюджета Государственного фонда социальной защиты населения Азербайджана на 2023 год.

В документе говорится, что в следующем году на финансирование пособий по беременности и родам планируется выделить 48,0 миллиона манатов, что на 0,9 миллиона манатов, или 1,9 процента больше показателя прогноза на этот год, и на 4 миллиона манатов, или 9,1 процента больше ожидаемого показателя исполнения к концу года. Согласно представленным данным, к концу текущего года 22,3 тысячи застрахованным по соответствующему направлению в общей сложности будут выплачены пособия в размере 44,0 миллиона манатов.

Отмечено, что в следующем году расходы Фонда превысят утвержденный прогнозный показатель текущего года на 657,7 миллиона манатов, или 11,7 процента, и на 927,3 миллиона манатов, или 17,4 процента - ожидаемый показатель исполнения к концу года.

В целом в следующем году общие расходы Фонда прогнозируются в размере 6 млрд 263,97 млн манатов.

(Перевод: Нубар Кулузаде)