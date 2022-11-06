Мечтаю достичь высоких результатов в батутной гимнастике – юная спортсменка

БАКУ /Trend/ - Мечтаю достичь высоких результатов в батутной гимнастике. Об этом в воскресенье Trend сказала участница 6-го первенства Баку по прыжкам на батуте, юная спортсменка Самира Гусейнова, представляющая клуб "Оджаг Спорт".

"Конечно, хочу стать чемпионкой. Мне нравится наблюдать за выступлениями членов национальной сборной - Магсуда Махсудова и Сельджан Махсудовой, они замечательно выполняют свои программы. Думаю, в будущем, если буду много тренироваться, то смогу достигнуть таких же результатов", - сказала 11-летняя гимнастка.

По словам юной спортсменки, с самого раннего детства она мечтала заниматься батутной гимнастикой.

"Спортом занимаюсь с четырех лет, в моей жизни прыжки на батуте занимают важное место. Очень благодарна своему тренеру, который многому учит меня. До этого принимала участие в соревнованиях, проводимых в стране, но к концу текущего месяца меня ждут международные соревнования в Болгарии. Надеюсь, что продемонстрирую там хороший результат ", - добавила она.

Отметим, что шестого ноября в Бакинском Олимпийском спортивном комплексе проходит 6-е первенство Баку по прыжкам на батуте, посвященное 20-летию преобразования Федерации гимнастики Азербайджана (AGF).

В соревнованиях принимают участие 55 мальчиков и 46 девочек, представляющих клуб "Оджаг Спорт" и Бакинскую школу гимнастики.

Гимнасты выступают в возрастных категориях – "малыши" (2015 года рождения), "дети" (2012-2014 г.р.), "пре-юниоры" (2010-2011г.р), "юниоры" (2006-2009 г.р.).