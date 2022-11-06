На первенстве Баку мы приобретаем соревновательный опыт, который пригодится нам в будущем – юный гимнаст

БАКУ /Trend/ - На первенстве Баку по прыжкам на батуте мы приобретаем соревновательный опыт, который обязательно пригодится нам в будущем.

Об этом в воскресенье сказал Trend участник соревнований, юный гимнаст Магсуд Тахирли, представляющий Бакинскую школу гимнастики.

"Соревнования проходят интересно, каждый участник старается показать хороший результат, порадовать тренера. Думаю, даже для тех, кто не займет призовые места, первенство сыграет большую роль, ведь здесь мы получаем опыт, возможность продемонстрировать свои способности, посмотреть как выступают другие гимнасты. Я рад, что принимаю участие в соревнованиях", - сказал юный гимнаст.

Отметим, что шестого ноября в Бакинском Олимпийском спортивном комплексе проходит 6-е первенство Баку по прыжкам на батуте, посвященное 20-летию преобразования Федерации гимнастики Азербайджана (AGF).

В соревнованиях принимают участие 55 мальчиков и 46 девочек, представляющих клуб "Оджаг Спорт" и Бакинскую школу гимнастики.

Гимнасты выступают в возрастных категориях – "малыши" (2015 года рождения), "дети" (2012-2014 г.р.), "пре-юниоры" (2010-2011г.р), "юниоры" (2006-2009 г.р.).