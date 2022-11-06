Стараюсь улучшить свой результат на каждой тренировке – участница первенства Баку по прыжкам на батуте

БАКУ /Trend/ - Стараюсь улучшить свой результат на каждой тренировке. Об этом в воскресенье сказала Trend участница 6-го первенства Баку по прыжкам на батуте, юная спортсменка Айлин Агазаде, представляющая Бакинскую школу гимнастики.

"Пять лет занимаюсь гимнастикой, в спорт меня привела мама. Совсем не страшно выполнять сложные элементы, мне нравится ощущения, которые испытываешь при прыжках", - сказала 9-летняя спортсменка.

По словам Айлин Агазаде, данное первенство – третье по счету ее соревнование.

"Я уже занимала призовые места на соревнованиях, надеюсь, и в этот раз завоюю медаль. Хорошо знакома с участницами первенства, мы дружим, поддерживаем друг друга, но конечно, на первенстве присутствует дух соперничества", - добавила она.

Отметим, что шестого ноября в Бакинском Олимпийском спортивном комплексе проходит 6-е первенство Баку по прыжкам на батуте, посвященное 20-летию преобразования Федерации гимнастики Азербайджана (AGF).

В соревнованиях принимают участие 55 мальчиков и 46 девочек, представляющих клуб "Оджаг Спорт" и Бакинскую школу гимнастики.

Гимнасты выступают в возрастных категориях – "малыши" (2015 года рождения), "дети" (2012-2014 г.р.), "пре-юниоры" (2010-2011г.р), "юниоры" (2006-2009 г.р.).