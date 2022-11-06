Золотая медаль придаст мне дополнительный стимул – победительница 6-го первенства Баку по прыжкам на батуте

БАКУ /Trend/ - Золотая медаль, завоеванная на первенстве Баку по прыжкам на батуте, придаст мне дополнительный стимул повышать свои спортивные результаты.

Об этом в воскресенье сказала Trend победительница 6-го первенства Баку по прыжкам на батуте в возрастной категории "малыши", юная спортсменка Нилай Исрафилова, представляющая клуб "Оджаг Спорт".

"Счастлива, что завоевала "золото". С огромным удовольствием хожу на тренировки, они даются мне совсем не сложно. Завоеванная награда стала результатом упорных занятий. Мечтаю, представлять Азербайджан на международных соревнованиях, демонстрировать достойное выступление и хороший результат", - сказала пятилетняя гимнастка.

Отметим, что шестого ноября в Бакинском Олимпийском спортивном комплексе проходит 6-е первенство Баку по прыжкам на батуте, посвященное 20-летию преобразования Федерации гимнастики Азербайджана (AGF).

В соревнованиях принимают участие 55 мальчиков и 46 девочек, представляющих клуб "Оджаг Спорт" и Бакинскую школу гимнастики.

Гимнасты выступают в возрастных категориях – "малыши" (2015 года рождения), "дети" (2012-2014 г.р.), "пре-юниоры" (2010-2011г.р), "юниоры" (2006-2009 г.р.).