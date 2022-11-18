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График вступительных экзаменов в Азербайджане будет представлен до 15 декабря

Общество Материалы 18 ноября 2022 13:53 (UTC +04:00)
График вступительных экзаменов в Азербайджане будет представлен до 15 декабря

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - До 15 декабря будет подготовлен и представлен общественности график вступительных экзаменов.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказала журналистам сегодня председатель совета директоров Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) Азербайджана Малейка Аббасзаде.

Она отметила, что ведутся обсуждения и уточнения с соответствующими организациями относительно времени проведения экзаменов.

"К концу года, до 15 декабря, мы согласуем график с министерством науки и образования и представим его общественности", - сказала Аббасзаде.

(Перевод: Фидан Мустафаева)

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