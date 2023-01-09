Дорожная полиция Азербайджана обратилась к водителям в связи с погодными условиями (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Главное управление дорожной полиции МВД Азербайджана обратилось к водителям в связи с погодными условиями в стране.

Как сказал в понедельник Trend начальник отдела управления майор полиции Ровшан Тагиев, в связи с нестабильными погодными условиями водителям рекомендуется пользоваться личным автотранспортом по минимуму.

"Просим водителей во избежание ДТП не выезжать на автомобилях с неудовлетворительным техническим состоянием, а также без сезонных шин", - добавил он.

Отметим, что с прошлой ночи в Баку и на Абшеронском полуострове идет снег. Сегодня температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составит ночью до 2° мороза, днем - около 0 °С. Неустойчивые погодные условия в столице продлятся до 12 января.

(Перевод: Нубар Кулузаде)