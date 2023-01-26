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В Милли Меджлисе предлагается провести слушания по лимиту газа

Общество Материалы 26 января 2023 16:02 (UTC +04:00)
В Милли Меджлисе предлагается провести слушания по лимиту газа

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ /Trend/ - В Милли Меджлисе предлагается провести слушания по лимиту газа.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал депутат Насиб Магамалиев на сегодняшнем заседании парламентского Комитета по природным ресурсам, энергетике и экологии.

Он отметил, что люди делают многочисленные обращения в связи с лимитом газа.

"Может быть, в рамках весенней сессии мы проведем обмен мнениями с производителями газа? Считаю, что мы должны сообщить им о проблемах населения в этой сфере, чтобы они сами определили стратегический план, и знали позицию парламента по этому вопросу", - сказал Магамалиев.

(Перевод: Фидан Мустафаева)

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