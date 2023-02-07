Азербайджан направит в Турцию очередную партию гумпомощи и спасательную группу

БАКУ /Trend/ - В соответствии с распоряжением Президента Азербайджана Ильхама Алиева очередной поисково-спасательный отряд Министерства по чрезвычайным ситуациям будет направлен в Турцию для ликвидации последствий сильного землетрясения, и для поддержки поисково-спасательных операций, передает Trend со ссылкой на пресс-службу МЧС.

Так, гуманитарная помощь, которая будет отправлена ​​самолетом и специальным транспортом МЧС, будет включать в себя палатки, постельные комплекты, обогреватели, столы, стулы и другое оборудование для размещения пострадавших от разрушений людей.

Другим самолетом будет отправлена поисково-спасательная группа МЧС.

В настоящее время идет подготовка к отправке гуманитарного груза и спасателей.