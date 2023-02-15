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Кто он - новый ректор Академии художеств?

Общество Материалы 15 февраля 2023 15:54 (UTC +04:00)
Кто он - новый ректор Академии художеств?

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БАКУ /Trend/ - Сегодня президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о назначении Натига Кямал оглу Алиева ректором Азербайджанской государственной академии художеств.

Trend представляет краткую биографическую справку о Натиге Алиеве.

Натиг Алиев родился 10 августа 1958 года в городе Баку. В 1974-1978 годах учился в Азербайджанской государственной школе художеств им. А.Азимзаде, которую окончил с дипломом отличия.

В 1980-1983 годах был ленинским стипендиатом.

Он - профессор Азербайджанской государственной академии, руководитель мастерской на кафедре скульптуры и председатель художественно-методического совета Академии.

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