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В прокуратуре Нахчыванской АР произошли кадровые изменения

Общество Материалы 3 марта 2023 11:41 (UTC +04:00)
В прокуратуре Нахчыванской АР произошли кадровые изменения

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БАКУ /Trend/ - Приказом Генерального прокурора Кямрана Алиева начальник отдела по защите государственного обвинения прокуратуры Нахчыванской Автономной Республики Акбар Рзаев освобожден от занимаемой должности и назначен на должность начальника отдела по надзору за следствием в прокуратуре.

Как сообщили в пятницу Trend в пресс-службы Генпрокуратуры Азербайджана, другим приказом Валех Гасымов назначен следователем по важным делам следственного отдела. До этого назначения Валех Гасымов работал прокурором-криминалистом следственного отдела Военной прокуратуры Нахчыванской Автономной Республики.

(Перевод: Фидан Мустафаева)

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