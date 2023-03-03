В прокуратуре Нахчыванской АР произошли кадровые изменения

БАКУ /Trend/ - Приказом Генерального прокурора Кямрана Алиева начальник отдела по защите государственного обвинения прокуратуры Нахчыванской Автономной Республики Акбар Рзаев освобожден от занимаемой должности и назначен на должность начальника отдела по надзору за следствием в прокуратуре.

Как сообщили в пятницу Trend в пресс-службы Генпрокуратуры Азербайджана, другим приказом Валех Гасымов назначен следователем по важным делам следственного отдела. До этого назначения Валех Гасымов работал прокурором-криминалистом следственного отдела Военной прокуратуры Нахчыванской Автономной Республики.

(Перевод: Фидан Мустафаева)